EUA prometem US$ 100 milhões em ajuda humanitária a palestinos

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou nesta quarta-feira (18) que o país vai destinar US$ 100 milhões de ajuda humanitária aos palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. Biden esteve reunido, em Tel Aviv, em Israel, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para falar sobre o conflito entre Israel e Hamas, no Oriente Médio.

Desde início de ataques, 24 instalações da ONU foram atingidas em Gaza. Itamaraty lamenta veto dos EUA à resolução negociada pelo Brasil. "Esse financiamento ajudará a apoiar mais de um milhão de pessoas deslocadas e afetadas pelo conflito, fornecendo água potável, alimentos, produtos de higiene pessoal, assistência médica e outras necessidades essenciais. Os Estados Unidos fornecem assistência humanitária por meio de parceiros confiáveis, incluindo agências da ONU e ONGs internacionais", diz nota divulgada pelo governo norte-americano.

Na nota, os Estados Unidos destacam que os civis "não são culpados e não devem sofrer com o terrível terrorismo do Hamas".



"As vidas dos civis devem ser protegidas e a assistência deve chegar com urgência aos necessitados. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros na região para enfatizar a importância de cumprir a lei da guerra, apoiar aqueles que estão tentando se refugiar, ou fornecer assistência e facilitar o acesso a alimentos, água, cuidados médicos e abrigo".