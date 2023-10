Chanceler da Colômbia pede para embaixador de Israel deixar o país

O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Álvaro Levya, sugeriu nesta segunda-feira (16) ao embaixador de Israel que deixe o país após discordâncias sobre a guerra na Faixa de Gaza.

"A história da diplomacia universal registrará como marco a arrogância insensata do embaixador israelense na Colômbia para com [o presidente da Colômbia] Gustavo Petro", escreveu o chanceler nas redes sociais.

"Vergonha. No mínimo, peça desculpas e vá embora. A inteligência se enfrenta com inteligência, há Estados em jogo", disse Álvaro Levya, ministro das Relações Exteriores da Colômbia.

Na tarde desta segunda-feira (16), via Twitter, o embaixador falou que as relações com Israel se manterão caso o país asiático assim desejar. "Nossos princípios constitucionais nos ensinam e mandam respeitar o direito internacional. Algo que deve ser de via dupla", disse.

mal-estar diplomático entre os dois países A declaração acontece após. Nas redes sociais, presidente colombiano comparou cerco à Faixa de Gaza às práticas do nazismo contra os judeus. Há dez dias, moradores do território estão sem luz, combustível, água e alimentos.

Israel classificou afirmações como "hostis e antissemitas", convocou a embaixadora da Colômbia para uma reprimenda e disse que vai suspender a exportação de materiais de defesa para o país sul-americano.

Em resposta, Petro disse que "se for necessário suspender relações com Israel, suspenderemos". "Não apoiamos genocídios", escreveu.