Human Rights Watch acusa Israel de usar fósforo branco em ataques a Gaza

A HRW (Human Rights Watch), uma das mais importantes organizações de direitos humanos do mundo, acusou Israel de usar armas de fósforo branco nos ataques contra a Faixa de Gaza e o Líbano, em meio à guerra deflagrada contra o Hamas, após ser alvo de ataques terroristas do grupo extremista no último sábado (7).

A ONG disse ter verificado vídeos que mostram "múltiplas explosões aéreas de fósforo branco" feitas pelo exército israelense sobre o porto de Gaza e em duas localidades rurais na fronteira entre Israel e o Líbano, nos dias 10 e 11 de outubro.

Para a entidade, o uso desse tipo de arma "coloca os civis em risco de ferimentos graves e de longa duração", além de "violar princípios da lei humanitária internacional".

Esse tipo de armamento é proibido pela ONU (Organização das Nações Unidas) e seu uso pode ser configurado crime de guerra. O fósforo branco inflama de maneira espontânea após ter contato com o oxigênio livre no ar. Em contato com a pele, ele provoca queimaduras severas, pode corroer os ossos e provocar a falência múltipla dos órgãos. A cicatrização de ferimentos causados por fósforo branco também é considerada difícil.

"Sempre que o fósforo branco é usada em áreas com alta concentração de civis, representa um elevado risco de queimaduras excruciantes e sofrimento para toda a vida daqueles que são atingidos", afirma Lama Fakih, diretora do Oriente Médio e Norte da África da HRW.

O Ministério da Defesa da Palestina também acusou Israel de usar fósforo branco na Faixa de Gaza, uma região que abriga mais de dois milhões de civis.

Israel ainda não se manifestou sobre a acusação de usar esse tipo de armamento.

Anteriormente, a HRW denunciou "violações" cometidas pelo Hamas e por Israel na guerra. A entidade condenou a invasão do território israelense pelos extremistas, mas também repudiou a resposta violenta do país liderado por Benjamin Netanyahu.