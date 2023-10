Suécia anuncia plano de proibir carros a gasolina ou diesel em partes do centro de Estocolmo

Estocolmo, capital da Suécia, anunciou planos de proibir carros a gasolina ou diesel em partes de seu centro para acelerar a eletrificação dos veículos, reduzir o ruído e melhorar a qualidade do ar. A iniciativa foi anunciada por Lars Strömgren, conselheiro de trânsito da cidade.

A zona entrará em vigor em 31 de dezembro de 2024 e depois será prorrogada numa segunda fase em 2025. A área, composta por 20 quarteirões do centro da capital (um total 180 mil metros quadrados), permitirá apenas a circulação de veículos elétricos e veículos a gás de baixa emissão, informa a imprensa sueca.



A proibição também abrange transportes e táxis. No entanto, veículos ligados a cuidados de saúde, segurança e serviços comunitários são permitidos na zona, segundo reportagem do jornal sueco Svenska Dagbladet.



"Hoje em dia, o ar em Estocolmo faz com que os bebês tenham problemas pulmonares e os idosos morram prematuramente. Precisamos eliminar os gases prejudiciais de carros a gasolina e diesel. É por isso que estamos introduzindo a zona de baixa emissão mais ambiciosa até o momento.", disse Lars Strömgren ao anunciar o plano.



Com essa regulamentação, Estocolmo seria a primeira cidade da Suécia a aplicar a chamada "zona ambiental de classe 3", que limita essa circulação de veículos 24 horas por dia. O objetivo é ter no centro um tráfego livre de emissões até 2030.