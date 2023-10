Republicanos não têm uma ideia clara de quem deve liderar a Câmara dos EUA

Os republicanos não têm uma ideia clara de quem será o presidente da Câmara dos Estados Unidos, deixando um vácuo de poder sem precedentes no Congresso e limitando severamente a capacidade dos EUA de responder rapidamente à crise em Israel - ou a qualquer outro problema interno ou externo.

Na segunda-feira, o ex-presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que foi deposto após votação histórica no plenário, criticou o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, pela política no Oriente Médio, após ataques do grupo palestino Hamas a Israel. Ele não descartou a possibilidade de retornar à presidência.

Steve Scalise ou Jim Jordan são opções para a presidência da Câmara, à medida que a maioria tropeça em lutas internas. "Alguém tem os votos? Não", disse o deputado Mike Lawler, de Nova York, um republicano centrista que pressiona para que McCarthy seja reintegrado como presidente da Câmara.