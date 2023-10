Casa Branca: Biden conversou com Netanyahu e ressaltou 'total apoio a governo e povo de Israel'

A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou neste domingo (8) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e prometeu "total apoio para o governo e o povo de Israel face o terrível e sem precedentes ataque perpetrado por terroristas do Hamas".



No diálogo, os dois líderes trataram de alguns assuntos, entre eles que os militantes do Hamas tomaram vários cidadãos israelenses como reféns, incluindo "famílias inteiras", idosos e crianças. "O presidente (Biden) enfatizou que não há qualquer justificativa para terrorismo e todos países devem continuar unidos contra tais atrocidades brutais."

Biden atualizou Netanyahu sobre o "intensivo empenho diplomático" dos EUA nas últimas 24 horas em apoio a Israel.



Ele apontou que está a caminho assistência adicional para as forças armadas israelenses. "Os líderes também discutiram esforços que estão ocorrendo para assegurar que nenhum inimigo de Israel acredite que pode tomar vantagem da situação atual."