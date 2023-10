Ataque com míssil mata 50 civis no nordeste da Ucrânia

Em um dos mais graves ataques contra civis na Ucrânia desde a invasão russa de 2022, ao menos 50 pessoas morreram nesta quinta-feira (5) na explosão de um míssil contra dois prédios comerciais na via de Hroza, na região de Kharkiv (nordeste do país).

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, comentou o caso enquanto comparecia a uma conferência de segurança na Espanha. Zelenski acusou Moscou e o "terror russo" pelo ataque, e prometeu uma "resposta dura e absolutamente dura".

Até então o mais mortífero ataque contra civis havia ocorrido em abril do ano passado, quando um número incerto, entre 52 e 60 pessoas, tombou na explosão de um míssil em Kramatorsk.

O Kremlin não se pronunciou, mas usualmente o discurso no caso é de que apenas ataca objetivos militares na sua guerra. A esta altura, não é possível determinar a culpa, já que acidentes com mísseis antiaéreos ucranianos já ocorreram no conflito.

A maior parte dos mortos estava em um café, que recebeu 330 pessoas para uma homenagem a uma pessoa recentemente falecida na cidade. Outros estavam em uma loja vizinha. "Havia pessoas de todas as famílias, todas as casa da cidade. É uma tragédia terrível", afirmou o ministro do Interior ucraniano, Ihor Klimenko, em entrevista a TVs. Um dos mortos é um menino de 6 anos, e pelo menos sete pessoas estão hospitalizadas.

A região de Hroza está sob intenso cerco de forças russas desde que Moscou decidiu responder à contraofensiva lançada por Zelenski mais ao sul na frente de batalha em junho. Os russos ganharam mais território do que os ucranianos, mas ninguém logrou um avanço decisivo.

A Ucrânia evacuou 37 das 270 cidades da região ante o avanço russo, mas há algumas semanas a linha de frente está relativamente estável. A área de Kharkiv havia sido parcialmente ocupada no início da guerra, mas foi recapturada numa ação surpreendente dos ucranianos em setembro do ano passado. O principal objetivo russo agora parece ser Kupiansk, perto de Hroza, um importante centro de distribuição logística ferroviária.

Em outras três áreas do país, a Força Aérea afirmou ter interceptado 24 de 29 drones suicidas de origem iraniana. Houve alguns danos, mas não há registro de vítimas.

Zelenski usou o ataque para reforçar seu pedido por mais defesas antiaéreas no encontro da Comunidade Política Europeia, grupo criado pelos apoiadores de Kiev contra a invasão russa, em Granada. "Nós estamos conversando com líderes europeus sobre fortalecer nossas defesas aéreas e proteger nosso país do terror", disse, em postagem no Telegram.