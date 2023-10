Destituição de McCarthy eleva chances de paralisação do governo nos EUA, diz Goldman Sachs

A histórica destituição de Kevin McCarthy como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA aumenta as chances de uma paralisação (shutdown) do governo no final do trimestre, de acordo com analistas do Goldman Sachs.

• LEIA TAMBÉM: Rebelião de ala radical dos republicanos derruba presidente da Câmara dos EUA





O Congresso aprovou um projeto de financiamento provisório de última hora no fim de semana, ganhando mais 45 dias para chegar a um acordo sobre o financiamento do governo para o próximo ano.



Embora a medida tenha eliminado o risco imediato de uma paralisação, o afastamento de McCarthy na terça-feira e a necessidade de um novo líder da Câmara fazem com que os 45 dias pareçam não ter tempo algum. E o relógio já está correndo.



"Com muitas disputas políticas remanescentes e uma diferença de US$ 120 bilhões entre os partidos sobre o nível de gastos preferido para o ano fiscal de 2024, é difícil ver como o Congresso pode aprovar os 12 projetos de gastos necessários para o ano inteiro antes que o financiamento expire em 17 de novembro", disseram os analistas.



O Goldman acrescenta ainda que o próximo presidente provavelmente estará "sob ainda mais pressão" do que McCarthy para evitar outra extensão temporária ou mais financiamento para a Ucrânia. A hipótese básica do banco é de uma paralisação no quarto trimestre, mas que uma paralisação prolongada - mais de três semanas - é improvável.