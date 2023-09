Diálogo abre caminho para encontro de Joe Biden com Xi Jinping

Agência Estado

Pequim e Washington estão discutindo uma viagem a Washington do principal assessor de política econômica do presidente chinês Xi Jinping: o vice-primeiro-ministro He Lifeng. Também está em andamento o planejamento para que o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, visite Washington em outubro para preparar o caminho para um encontro do líder chinês com o presidente norte-americano, Joe Biden. As informações são de fontes familiarizadas com o assunto.