Bombardeio na Crimeia provocou mortes e feriu generais, diz Ucrânia

O bombardeio a um quartel-general da Marinha da Rússia na última sexta-feira, um dos mais ousados da Ucrânia contra a Crimeia ocupada desde o início da guerra, deixou pelo menos nove pessoas mortas e 16 feridas, incluindo generais, afirmou o chefe do serviço de Inteligência de Kiev, Kirilo Budanov.

"Entre os feridos está o comandante do grupo, o coronel-general (Olexandr) Romantchuk, em estado gravíssimo. O chefe do Estado-Maior, o tenente-general (Oleg) Tsekov, está inconsciente", afirmou o ucraniano à Voice of America, rádio oficial dos EUA, neste sábado. Romantchuk comanda um grupo na região de Zaporíjia, enquanto Tsekov é comandante de forças costeiras da Frota do Norte da Marinha Russa. A suposta morte do almirante Viktor Sokolov não foi confirmada.

Questionado sobre eventual uso de armas enviadas pelo Ocidente no ataque, Budanov se recusou a responder. "Acho que você deve me entender", afirmou. Do início da guerra até fevereiro de 2022, a ajuda militar à Ucrânia liderada pelos Estados Unidos chegou a US$ 100 bilhões (R$ 500 bilhões), segundo a chancelaria ucraniana.

O bombardeio teria ocorrido durante uma reunião de dirigentes da Marinha russa. Como em todos os ataques do conflito, o saldo de mortos e feridos é permeado pela guerra de versões entre as duas partes.