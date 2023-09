Impasse na Câmara deixa governo dos EUA à beira da paralisação

O impasse no Partido Republicano sobre o orçamento aproxima os Estados Unidos de mais uma paralisação das atividades do governo. Neste domingo, vários parlamentares americanos indicaram que uma solução segue distante em Washington, a pouco menos de uma semana do prazo final.

Se o Congresso não aprovar uma resolução orçamentário antes de 1º de outubro, o país ficará impossibilitado de financiar operações federais, o que poderia interromper atividades em parques nacionais e suspender a emissão de passaportes, entre outras consequências.

Na última quinta-feira, o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, tentou passar uma legislação que estenderia o prazo em um mês, mas o plenário rejeitou a opção, diante da resistência de um grupo de republicanos que exige mais cortes de gastos para limitar significativamente a agenda do presidente dos EUA, Joe Biden.

O plano inicial de McCarthy era parte de um acordo firmado com a Casa Branca para solucionar o impasse do teto da dívida em junho.

Neste sábado, Biden acusou parte da oposição "extremista" de forçar os americanos a pagarem o preço de suas demandas. "Financiar o governo é uma das responsabilidades mais básicas do Congresso. É hora de os republicanos começarem a fazer o trabalho para o qual os EUA os elegeram", afirmou, durante jantar com aliados.

O apelo do democrata, no entanto, parece ter encontrado pouco eco em Washington. O deputado republicano Tony Gonzales afirmou não querer uma paralisação, mas criticou as alternativas propostas pela liderança do próprio partido. "Se você der mais tempo ao Congresso, eles simplesmente aproveitarão esse tempo. Tempo não é igual a soluções", disse.

O também republicano Tim Burchett criticou McCarthy por demorar a lidar com a situação e disse almejar a retomada da responsabilidade fiscal no orçamento. Para ele, aprovar uma solução temporário apenas prorrogaria o problema. "Temos obrigação de aprovar o orçamento", defendeu.

O imbróglio já põe em risco o cargo de McCarthy. Pelas redes sociais, o deputado Matt Gaetz, integrante da ala mais à direita do partido, alertou que uma legislação sem drásticos cortes de despesa poderia deflagrar um esforço para destituir McCarthy da presidência da Câmara.