Azerbaijão aceita cessar-fogo no enclave armênio étnico de Nagorno-Karabakh

As forças do Azerbaijão aceitaram cessar-fogo em sua ofensiva contra o enclave armênio étnico de Nagorno-Karabakh nesta quarta (20), um dia depois de violarem o acordo que estava em curso havia três anos na região.

Segundo o governo em Stepanakert, a capital da região que já esteve no centro de duas guerras entre forças de Baku e aquelas apoiadas pela Armênia desde os anos 1990, ao menos 32 pessoas morreram durante os ataques e 200, ficaram feridas.

Os termos da pausa militar, contudo, ainda estão nebulosos. Segundo o Ministério da Defesa do Azerbajião, forças pró-Armênia na região de 120 mil habitantes "concordaram em depor armas, abandonar posições de combate, postos militares e se desarmar completamente".

Na véspera, a pasta havia falado que só iria parar sua ofensiva quando isso acontecesse, o governo em Stepanakert fosse dissolvido e Nagorno-Karabakh, absorvido pelo Azerbaijão. Não há referência a essa capitulação total até aqui.

Ierevan ficou de fora das negociações para a trégua, tocadas pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia em contato direto com o Azerbaijão, segundo o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan. Isso enfraquece ainda mais a posição do político, que sofre resistências de Vladimir Putin há anos e poderá cair se houver perda territorial no enclave.

Com efeito, manifestantes passaram a noite na frente de um cercado no palácio do governo, na capital armênia, pedindo a renúncia do primeiro-ministro. Ele vinha se queixando do papel russo na manutenção da paz de 2020 e acenando ao Ocidente, com exercícios militares conjuntos com Washington, mas sua economia é dependente da relação com a Rússia.