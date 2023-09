Tornado deixa ao menos 10 mortos e provoca destruição no Leste da China

Ao menos 10 pessoas morreram e mais de 1.500 casas foram danificadas após um tornado atingir a China na terça-feira (19), país que tem sido assolado por diversas tempestades intensas nos últimos meses. Cerca de 5.500 pessoas foram impactadas pelo evento climático. Ao menos 137 casas foram destruídas, e mais de 400 pessoas ficaram desabrigadas.

As vítimas moram nas cidades de Suqian e de Yancheng, localizadas na província de Jiangsu, no Leste do país. Além das cinco mortes, outras quatro pessoas foram hospitalizadas em estado grave. Moradores dizem que foram surpreendidos pelo fenômeno e que sua passagem foi breve, porém violenta. Com alto poder de destruição, o tornado ocorre principalmente em zonas temperadas do Hemisfério Norte.

Após a passagem do tornado, autoridades meteorológicas dispararam nesta quarta (20) novos alertas para chuvas e ventos fortes em várias regiões do leste da China, de acordo com a imprensa estatal.

O tornado foi o mais recente fenômeno a provocar mortes e destruição na China. No início do mês, milhares de pessoas tiveram de ser retiradas na província de Fujian, no Sudeste do gigante asiático, devido a passagem do tufão Haikui.

Territórios chineses também sofreram impactos pelas passagens dos tufões Khanun e Saola - este segundo provocou a morte de uma pessoa na província de Guangdong e ainda obrigou milhares de pessoas a abandonarem suas casas nas Filipinas.

O mais letal foi o tufão Doksuri, em agosto. Pelo menos 78 pessoas morreram devido o fenômeno, que provocou as piores chuvas na China em mais de um século, segundo autoridades.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.

A Ásia foi o continente mais afetado, contabilizando mais de 3.400 desastres nesse período, responsáveis por quase 1 milhão de mortes.