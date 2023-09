Criticado por não visitar locais de enchente, Lula cita RS em 1º discurso da cúpula do G20

Agência Estado

Criticado por manter a viagem à Índia para participar da reunião de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) e não visitar locais de enchente no Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou a tragédia causada no Estado em seu primeiro discurso na cúpula na manhã deste sábado (horário de Brasília). Cada participante tinha três minutos de fala e a previsão é a de que o brasileiro fale novamente na tarde de hoje e também amanhã.O chefe do Executivo disse que o aquecimento global modifica o regime de chuvas e eleva o nível dos mares e que as secas, enchentes, tempestades e queimadas se tornam mais frequentes e minam a segurança alimentar e energética. "Agora mesmo no Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone que deixou milhares de desabrigados e dezenas de vítimas fatais", relatou aos demais presentes.Lula iniciou seu discurso na Sessão I, "Um planeta Terra", mencionando que, quando olhou por meio da escotilha de sua nave, e viu pela primeira vez o planeta Terra em toda a sua plenitude, o cosmonauta Yuri Gagarin disse que "A Terra é azul". Gagarin foi um astronauta russo, país que hoje não está entre os mais bem-vindos do G20 por causa da guerra na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin, inclusive, não participa do evento pela segunda edição consecutiva.Fazendo um afago ao país anfitrião, que bateu o recorde mundial de visualizações simultâneas na internet durante a transmissão de um foguete para a Lua, o mandatário brasileiro salientou que sete décadas depois, as fotografias enviadas pela Chandrayaan-3 que a Índia pousou recentemente no polo sul do satélite da Terra não deixam dúvidas de que, vista do alto, a Terra "continua azul e linda".O presidente criticou, porém, o descompromisso do mundo com o meio ambiente e disse que esse comportamento leva a uma situação de "emergência climática sem precedentes". "Se não agirmos com sentido de urgência, esses impactos serão irreversíveis", disse.O brasileiro salientou que os efeitos da mudança do clima não são sentidos por todos da mesma forma. "São os mais pobres, mulheres, indígenas, idosos, crianças, jovens e migrantes, os mais impactados."Após a Troika formada pela atual presidente rotativa, a anterior e a próxima (Índia, Indonésia e Brasil), falaram na cúpula União Africana, Argentina, Austrália, Canadá, China e Comissão Europeia. Na sequência, vieram Conselho Europeu, França, Alemanha, Itália, Japão e Coreia.