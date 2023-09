Crise na guerra e corrupção derrubam ministro da Defesa da Ucrânia

Folhapress

Além das negociações pela retomada do acordo de grãos, que voltaram à pauta neste domingo (3) na Ucrânia, o presidente Volodimir Zelensky propôs ao Parlamento a demissão do ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, uma das mais reconhecíveis faces da resistência à invasão russa iniciada em fevereiro de 2022. Para seu lugar foi indicado Rustem Umerov, um ex-deputado com origem política na Crimeia anexada pela Rússia em 2014 hoje chefe do fundo de privatizações da Ucrânia. Ele participou das fracassadas negociações de paz entre Moscou e Kiev logo após o início da guerra.