Água liberada de Fukushima está dentro dos padrões de segurança, diz operadora de usina

Um dia após o início do despejo de água residual do reator nuclear japonês de Fukushima no mar, amostras coletadas da água apresentaram níveis de radioatividade muito abaixo dos limites de segurança, segundo os dados divulgados nesta sexta-feira (25) pela operadora da usina, TEPCO.

"Confirmamos que o valor analisado é igual à concentração calculada e que o valor analisado está abaixo 1.500 Bq/L" (bequerel por litro, uma medida de radioatividade), afirmou o porta-voz da TEPCO, Keisuke Matsuo, um dia após o início da operação de despejo. A norma nacional de segurança é de 60.000 bq/l.

Os resultados foram "similares à nossa simulação anterior e (permaneceram) suficientemente abaixo do limite de segurança", acrescentou Matsuo. "Vamos continuar com as análises todos os dias durante o próximo mês, e inclusive depois.

Da mesma forma, a Organização Mundial da Saúde (OMS) observou que as disposições do Japão relativas à descarga de água tratada da central nuclear de usina cumprem as normas internacionais de segurança para proteção contra radiações.

O porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, disse que os padrões utilizados são patrocinados por esta e outras seis organizações internacionais. Estas normas "constituem a referência mundial para proteger a população dos efeitos nocivos das radiações ionizantes", afirmou.

O ministério do Meio Ambiente do Japão informou que novas amostras foram obtidas nesta sexta-feira e que os resultados serão divulgados no domingo (28).

O Japão iniciou na quinta-feira (24) o despejo no mar de 1,34 milhão de tonelada de água residual (o equivalente a 540 piscinas olímpicas) da acidentada central de Fukushima. A liberação visa o descomissionamento da usina e na recuperação da prefeitura local pelo terremoto e do tsunami que atingiram a cidade em março de 2011.

Milhares de pessoas foram às ruas protestar na Coreia do Sul pelo despejo da água no oceano pacífico. A polícia sul-coreana deteve 16 estudantes ativistas na quinta-feira (24) por supostamente tentarem entrar ilegalmente na embaixada japonesa para protestar contra a libertação. Os ativistas entraram no prédio que abriga a embaixada, gritaram slogans e desdobraram faixas, mas não conseguiram entrar nos escritórios da embaixada, segundo a polícia.