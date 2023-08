O cabo de um teleférico rompeu no Paquistão, por volta das 18h desta terça-feira (22) no horário local (8h em Brasília) deixando seis crianças e dois adultos presos na cabine a uma altura de 274 metros. Um helicóptero do Exército foi deslocado para fazer o resgate.

As crianças estavam em uma viagem escolar à província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, quando o cabo se rompeu.

Mais informações em instantes.