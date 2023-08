Equador: urnas fecham e contagem oficial começa, em eleições marcadas por presença policial

Agência Estado

O Equador fechou as urnas e deu início a contagem oficial dos votos das eleições presidenciais antecipadas, em um dia de votação marcado pelo medo dos cidadãos e um forte destacamento policial e militar, diante da onda crescente de violência no país.A presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Diana Atamint, disse à imprensa à tarde que o processo decorreu normalmente, sem qualquer incidência de violência, "o que festejamos". Ela reconheceu que houve dificuldades com a votação pela internet, especialmente para os equatorianos na Europa, que foram superadas.Para vencer em um único turno, o candidato deve atingir 40% dos votos válidos com uma distância de 10 pontos sobre seu rival imediato. Um eventual segundo turno das eleições ocorrerá em 15 de outubro e o novo governante assumirá o cargo em 30 de novembro.