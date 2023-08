China rebate Milei após candidato argentino revelar plano de cortar relações com país asiático

O Ministério das Relações Exteriores da China respondeu a declarações do candidato ultradireitista à presidência da Argentina, Javier Milei, depois que ele afirmou que pretende cortar relações com países que não respeitam a liberdade, se eleito.

• LEIA TAMBÉM: Javier Milei surpreende e tem maior votação na eleições primárias na Argentina





"Milei pode vir à China e ver com os próprios olhos, ele vai encontrar uma resposta diferente sobre se o povo chinês é livre e a China é segura", afirmou o porta-voz do ministério, Wang Wenbin.



O porta-voz esclareceu que a liberdade pessoal de cidadãos chineses é protegida pela constituição do país e disse que o Partido Comunista da China criou os "dois milagres do crescimento econômico rápido e estabilidade social a longo prazo".



No último domingo, o candidato surpreendeu ao terminar as primárias das eleições presidenciais argentinas em primeiro lugar.



Além dos comentários sobre a China, Milei também indicou que, se eleito, almeja retirar a Argentina do Mercosul.