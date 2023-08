Fortes chuvas provocam inundações e deslizamentos no Himalaia e matam 50 pessoas

Chuvas torrenciais que começaram no fim de semana provocaram inundações e deslizamentos de terra na região do Himalaia, na Índia, deixando pelo menos 50 mortos, segundo autoridades, nesta segunda-feira (14).

As precipitações iniciaram no Estado montanhoso de Himachal Pradesh, inundaram estradas e destruíram casas enquanto dezenas de equipes de resgate trabalham para ajudar pessoas presas sob pilhas de escombros. Entre os mais atingidos, está o distrito de Mandi, em Pradesh, onde 19 corpos foram retirados pelas equipes de resgate, disseram autoridades à agência de notícias Press Trust of India.

Na capital do Estado, Shimla, os deslizamentos de terra derrubaram um templo hindu, que estava lotado de devotos, deixando pelo menos nove mortos e levantando temores de que o número de vítimas possa aumentar à medida que o trabalho de resgate continua. Outras sete pessoas morreram quando uma avalanche destruiu uma estrada no distrito de Solan.

Todas as escolas e faculdades do Estado foram fechadas e mais de 700 estradas inundadas foram bloqueadas. O departamento meteorológico da Índia alertou que chuvas moderadas a fortes atingiram várias partes do Estado nesta segunda-feira e que as chuvas podem continuar até o final da semana. O órgão havia emitido um alerta vermelho no fim de semana para chuvas intensas no Estado vizinho de Uttarakhand, onde 60 pessoas morreram em chuvas de monções nesta temporada, informou o PTI.