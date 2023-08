Países lamentam 'ataque contra democracia' no Equador; veja repercussão

Diversas lideranças globais lamentaram o assassinato do candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio, morto a tiros na quarta-feira (9) em evento de campanha em Quito. Presidentes e organizações cobraram investigações rápidas e condenaram o que descreveram de "ataque contra a democracia" no país sul-americano.

O assassinato foi reivindicado pela facção Los Lobos, uma das maiores organizações criminosas do Equador e envolvida com tráfico internacional de drogas. Em vídeo, integrantes do grupo ameaçaram outros ataques contra presidenciáveis. A eleição está prevista para o dia 20 de agosto.

Veja a seguir repercussões do crime no Equador