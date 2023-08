China substitui líderes da força nuclear, depois de remover ministro das Relações Exteriores

A China destituiu o comandante da força nuclear do país, um movimento que, para analistas, teve a intenção de assegurar lealdade ao líder Xi Jinping no braço militar que controla mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos e poderia ter um papel central em qualquer tentativa de tomar Taiwan pela força.

A remoção de Li Yuchao, um veterano da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular, marca um fim abrupto de um período excepcionalmente curto em um importante posto militar e acontece dias depois de a China substituir seu ministro das Relações Exteriores, em outra decisão envolta em mistério.



Li, anunciado como comandante em janeiro do ano passado, não é visto em público há vários meses. Sua saída foi confirmada em uma cerimônia um dia depois da China comemorar o aniversário de 96 anos da fundação do Exército.



Na cerimônia, Xi promoveu oficialmente o novo comandante da Força de Foguetes, Wang Houbin, e seu novo comissário político, Xu Xisheng, ao posto de general, e os presenteou com uma nova insígnia de posto, de acordo com o comunicado da agência de notícias estatal Xinhua.



O comunicado não mencionou o comandante anterior, Li, nem o comissário político anterior, que ocupava o cargo desde julho de 2020. O Ministério da Defesa não respondeu às perguntas sobre a substituição de Li.