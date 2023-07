Mortos em atentado a bomba no Paquistão chegam a 54

A polícia do Paquistão anunciou nesta segunda-feira (31) que subiu para 54 o número de mortos em decorrência de um atentado a bomba em um comício político no Noroeste do país, ocorrido na véspera. Autoridades manifestaram o receio de que o saldo possa ser ainda pior, já que dezenas de vítimas continuam internadas em estado grave.

LEIA AINDA: Ditadura de Mianmar adia eleição mais uma vez e recrudesce autoritarismo

A explosão atingiu centenas de pessoas que ouviam discursos de integrantes do partido Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), conhecido por elos com o islamismo radical. Nenhum grupo assumiu a autoria da ação, que provocou pânico e aumentou os temores de novos episódios de violência antes das eleições gerais no país, previstas para outubro.

O governo prometeu buscar outros responsáveis pelo atentado. Em comunicado, uma ala de contraterrorismo da polícia do Paquistão disse suspeitar que o Estado Islâmico (EI) esteja por trás do ato de terrorismo, mencionando que um braço local da organização extremista realizou ações recentes contra o JUI-F.

No ano passado, o grupo afirmou estar por trás de ataques contra estudiosos religiosos filiados à sigla, que possui uma rede de mesquitas e madrassas no Norte e no Oeste do país. Testemunhas descreveram o local como uma "cena do juízo final".

O atual premiê paquistanês, Shehbaz Sharif, condenou a explosão no domingo, chamando de ataque ao processo democrático, e prometeu que os responsáveis serão punidos. A embaixada dos Estados Unidos em Islamabad e o ex-primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan também repudiaram a ação.

As motivações do ataque permanecem incertas. O JUI-F é liderado pelo clérigo linha-dura e político Fazlur Rehman, que não estava no comício realizado na província de Khyber Pakhtunkhwa. Apoiador do governo talibã no Afeganistão, ele já foi alvo de ataques anteriormente, em 2011 e 2014.

O Paquistão tem observado um ressurgimento de ataques de militantes islâmicos desde o ano passado, quando um cessar-fogo entre o grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e Islamabad foi rompido. No entanto, a maioria dos ataques recentes tem sido direcionada a forças de segurança.