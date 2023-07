Onda de calor provoca fortes chuvas e incêndios na Itália

A onda de calor extremo segue provocando incêndios e interrupção de serviços essenciais na Europa e Norte da África na mesma semana em que um novo estudo explicitou que as altas temperaturas são resultados das mudanças climáticas.

Na Itália, ao menos duas pessoas já morreram por causa de chuvas fortes, enquanto no Sul o aeroporto de Palermo precisou ser fechado por causa do calor da pista. Na Grécia, dois pilotos que combatiam os incêndios florestais morreram depois que seu avião caiu.

A soma de calor extremo e ventos fortes tem favorecido a propagação dos incêndios na Sicília, onde foram registrados 47 graus na última segunda-feira (24), uma temperatura recorde desde 1999. Ao menos 43 focos de incêndios devastam as vegetações italianas, principalmente na região de Palermo, onde rodovias foram fechadas e o fogo ameaça atingir o hospital Cervelló e o aeroporto local. O aeroporto Falcone e Borsellino, ainda em Palermo, precisou ser fechado.

O transporte ferroviário também foi interrompido pelos incêndios. "Vivemos na Itália um dos dias mais complicados das últimas décadas: inundações, tornados e forte granizo no Norte, calor tórrido e incêndios devastadores no Sul", escreveu o ministro da Proteção Civil, Nello Musumeci, no Facebook nesta terça-feira (25). "As mudanças climáticas que estão atingindo nosso país obrigam a todos, sem exceção, a mudar de atitude", acrescentou.

Enquanto isso, no Norte do país, fortes chuvas continuam provocando vítimas, principalmente por queda de árvores. Em Milão, as intensas precipitações de granizo e o forte vento provocaram inundações e quedas de várias árvores nas calçadas. A empresa de transporte público local relatou graves danos à rede elétrica local e também houve relatos de corte temporário de água no centro histórico da cidade.

"É com muita tristeza que tomei conhecimento da trágica notícia de dois acidentes provocados pelo mau tempo, em que uma jovem de 16 anos morreu num acampamento escoteiro em Brescia e uma mulher em Lissone devido à queda de árvores", escreveu a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, numa mensagem no Twitter.