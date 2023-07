Iraque expulsa embaixador sueco após homem profanar o Alcorão na Suécia

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia' Al Sudani , ordenou a expulsão do embaixador da Suécia no Iraque e a retirada do encarregado de negócios iraquiano da Suécia nesta quinta-feira (20) após um homem ter profanado de uma cópia do Alcorão em frente a embaixada do Iraque em Estocolmo.



O estresse diplomático ocorreu horas depois que manifestantes invadiram a embaixada sueca em Bagdá. A Embaixada da Suécia anunciou que havia fechado para visitantes. O primeiro-ministro iraquiano, Shia al-Sudani, disse que as autoridades iraquianas também irão responsabilizar os invasores da embaixada.



Vídeos online mostraram manifestantes na embaixada sueca agitando bandeiras após a queima planejada do livro sagrado islâmico em Estocolmo.

Tensão

Apesar do governo iraquiano condenar a invasão da embaixada, o país também avisou a Suécia que iria cortar as relações diplomáticas com o país nórdico caso mais incidentes como esse ocorressem.



Diversos vídeos mostraram dezenas de manifestantes pulando a cerca do complexo diplomático. Um pequeno incêndio também foi feito dentro da embaixada sueca.



Bombeiros iraquianos apagaram as chamas no local e policiais dispersaram os manifestantes.



O Ministério das Relações Exteriores da Suécia afirmou em comunicado que "o corpo diplomático da embaixada está em segurança", sem dar mais detalhes. Em um comunicado publicado em seu site na quinta-feira, a Embaixada da Suécia em Bagdá disse que está fechada para visitantes, mas não especificou quanto tempo duraria o fechamento.



"Condenamos todos os ataques a diplomatas e funcionários de organizações internacionais", apontou o ministério sueco. "Ataques a embaixadas e diplomatas constituem uma grave violação da Convenção de Viena. As autoridades iraquianas têm a responsabilidade de proteger as missões diplomáticas".