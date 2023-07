Taiwan relata passagem de navios de guerra da China em número recorde

O Ministério da Defesa de Taiwan registrou um número recorde de navios chineses nas águas ao redor de seu território em um período recorde. Os navios de guerra do Exército Popular de Libertação (PLA) fizeram 16 viagens perto de Taiwan, além de 15 aeronaves, nas 24 horas antes das 6h de sábado, disse a pasta em uma publicação no Twitter.

LEIA AINDA: Ataques em ponte que liga Rússia à Crimeia causam explosões e mortes

A atividade superou exercícios militares de grande escala do PLA promovidos recentemente. Em agosto do ano passado e em abril deste ano, de acordo com a mídia local, esse número não passou de 14.

O exército chinês tem aumentado sua escala de exercícios e patrulhas na região da ilha de Taiwan recentemente, com atividades que envolvem caças, bombardeios e drones. O aumento da pressão militar também ocorre à medida que Taiwan se prepara para as eleições presidenciais em janeiro.

Segundo a CNN, durante pouco mais de 72 horas na semana passada, 73 aeronaves do PLA cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan. No mesmo período, nove embarcações PLA foram relatadas em águas ao redor de Taiwan em três dias consecutivos. O local é um ponto de demarcação informal, que Pequim não reconhece.

Nesta segunda-feira (17), a China criticou uma escala do vice-presidente de Taiwan e favorito à presidência, William Lai próximo aos Estados Unidos, alegando que era um desafio à sua integridade territorial, enquanto Taiwan diz que é apenas uma parada de trânsito. A China considera Taiwan uma província separatista a ser retomada à força, se necessário, e proíbe seus parceiros diplomáticos, incluindo os EUA, de terem laços formais com Taipei.

LEIA TAMBÉM: Lula se reunirá com oposição e governo da Venezuela em Bruxelas

Embora não reconheça Taiwan como um país, Washington mantém laços não oficiais robustos e prometeu ajudar a ilha a se defender em caso de invasão. Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que a China apresentou protestos formais aos EUA sobre a visita de Lai no próximo mês. "A China se opõe firmemente a qualquer forma de intercâmbio oficial entre os Estados Unidos e Taiwan", disse a porta-voz Mao Ning.