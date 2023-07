Papa Francisco convida duas brasileiras para participar do Sínodo dos Bispos

O movimento do papa Francisco de aproximar a sociedade civil das discussões da Igreja Católica abriu as portas para duas mulheres negras do Brasil, convidadas pelo pontífice para participar da primeira etapa global do atual sínodo, em outubro, no Vaticano.

Tradicionalmente, apenas bispos participam dos sínodos. Sob a batuta de Francisco, agora as mulheres ganham espaço mais relevante. Sônia Gomes de Oliveira, 54 anos, líder do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e Maria Cristina dos Anjos, 61, assessora de migração da Cáritas, fazem parte da lista dos 70 católicos - 35 mulheres e 35 homens- escolhidos pelo próprio pontífice para integrarem o encontro.

As brasileiras, mulheres negras e do estado de Minas Gerais, têm ampla atuação em projetos sociais ligados à Igreja Católica no Brasil e serão observadoras na reunião, tendo espaço também para falas.

"Levo comigo a representatividade do laicato, de uma mulher preta do sertão mineiro e os gritos de grupos como pessoas encarceradas, LGBTQIA+, da juventude, dos indígenas e dos povos tradicionais", diz Oliveira, que lidera a organização dos católicos leigos brasileiros.

Já Maria Cristina dos Anjos diz que o sínodo, ao incluir a participação ativa dos que não são bispos, abre esperança de que agendas debatidas há anos ganhem mais espaço. Além de fazer parte da Cáritas, ela integra uma comissão do Conselho Episcopal Latino-Americano que discute a participação das mulheres na igreja e na sociedade.

LEIA TAMBÉM: Papa Francisco conversa sobre a paz no mundo com Lula

O modelo do sínodo, criado pelo papa Paulo 6º em 1965, é uma reunião episcopal convocada pelos pontífices para discutir temas relacionados à instituição. Sob a liderança de Francisco, a igreja já discutiu questões como família, em 2015, juventude (2018) e Amazônia (2019).