Avanço de reforma judicial em Israel volta a provocar protestos no país

Milhares de manifestantes bloqueiam as principais rodovias de Israel nesta terça-feira (11) em protesto contra a controversa reforma judicial, que avançou no Parlamento na noite de segunda. O projeto do governo Binyamin Netanyahu é apontado como um instrumento que enfraquece a democracia no país.

Os manifestantes ocuparam vias movimentadas no centro de Tel Aviv, interrompendo o tráfego no horário de pico. Com bandeiras de Israel, algumas pessoas deitaram nas ruas, e outras acenderam sinalizadores. Na entrada de Jerusalém, policiais arrastaram ativistas à força e usaram um canhão de água para dispersar a multidão.

Segundo autoridades, 42 pessoas haviam sido presas nesta terça por perturbação da ordem pública. Dezenas de outros protestos devem acontecer ao longo do dia, incluindo uma manifestação no aeroporto Ben Gurion, o maior de Israel, em Tel Aviv.

Os atos ganharam força com a retomada do trâmite da reforma judicial no Knesset, o Parlamento israelense, após um hiato de três meses. Na segunda (10), os parlamentares aprovaram um texto que proíbe os tribunais de usar o "padrão de razoabilidade" para invalidar decisões do governo.

A medida impacta, por exemplo, a nomeação de ministros. Em janeiro, a Suprema Corte de Israel usou o padrão de razoabilidade ao determinar o afastamento do então número dois do governo, Aryeh Deri, devido a uma condenação anterior por fraude fiscal - o político confessou o crime no ano passado, como parte de um acordo judicial para escapar da prisão. Ele era titular das pastas do Interior e da Saúde.

O projeto que trata da razoabilidade foi aprovado por 64 votos a 56 numa primeira leitura no Parlamento. O texto ainda precisa passar por outras duas votações para ser transformado em lei.

A votação foi marcada por protestos da oposição, que entoou gritos de "vergonha" e convocou para esta terça um "Dia da Disrupção". Parlamentares críticos ao governo pediram novos atos massivos e bloqueios de pontos estratégicos, de Norte a Sul do país - as manifestações contra a reforma judicial reúnem milhares de pessoas há meses numa das maiores crises domésticas na história local recente.