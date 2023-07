Espanha localiza embarcação que pode ter 200 migrantes africanos a bordo

Um avião de reconhecimento espanhol encontrou nesta segunda-feira (10) o que pode ser um barco de pesca do Senegal com cerca de 200 migrantes a bordo. De acordo com o serviço de resgate marítimo, essa pode ser a embarcação que está desaparecida há quase duas semanas no oceano Atlântico.

"O avião encarregado das buscas localizou uma embarcação que parece ser aquela que procuramos. Segundo os socorristas que avistaram o barco do céu, pode haver cerca de 200 pessoas a bordo", disse a porta-voz do Salvamento Marítimo. "Ainda não podemos confirmar 100%, mas provavelmente é o mesmo."

Um veículo do órgão espanhol já partiu para socorrer a embarcação, que se encontra cerca de 130 quilômetros ao Sul das Ilhas Canárias, território espanhol no Noroeste da África. Um navio mercante que estava nas proximidades também foi acionado para auxiliar no resgate.

Segundo a ONG espanhola Walking Borders, a embarcação procurada partiu em 27 de junho da cidade senegalesa de Kafountine, a cerca de 1.700 quilômetros das Canárias. "Os familiares também relataram a perda dessa embarcação após ficarem dias sem notícias", disse a coordenadora da ONG, Helena Maleno.

A Walking Borders pediu ainda ajuda para localizar outras duas embarcações que deixaram o país africano para tentar chegar à Espanha. Ambas também partiram da costa senegalesa há cerca de duas semanas -uma das quais com 65 imigrantes, e outra, com entre 50 e 60 pessoas a bordo.

"Eles estão na água há muitos dias, mas são embarcações de madeira, e ainda temos tempo para recorrer a bons meios de resgate para salvar essas vidas", disse Maleno. A Espanha é uma das principais portas de entrada de migrantes clandestinos na Europa, embora em muitas ocasiões seja apenas uma parada na jornada rumo a outros países da União Europeia.

De acordo com os últimos números do Ministério do Interior, 12.704 migrantes chegaram à Espanha de forma irregular no primeiro semestre deste ano, a maioria dos quais (7.213) por meio das ilhas Canárias, o que representa uma diminuição de 11,35% em relação ao mesmo período do ano anterior.