Lula confirma participação em cúpula Celac-União Europeia em Bruxelas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que participará da cúpula dos países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da UE (União Europeia), nos dias 17 e 18 de julho, em Bruxelas, na Bélgica.

O líder brasileiro chegou a sinalizar que enviaria ao encontro o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), mas reconsiderou a viagem, avaliando oportuna pelo governo para a articulação do acordo comercial entre o Mercosul e a UE.

Em março, o embaixador da UE no Brasil, o espanhol Ignacio Ybáñez, disse que o encontro em Bruxelas seria o momento ideal para tirar o acordo entre os dois blocos do papel. As negociações, porém, estão emperradas devido a divergências na área ambiental.

Lula já prometeu concluir o acordo ainda em 2023, mas disse que os atuais termos são impossíveis de serem aceitos, defendendo uma renegociação do texto. O presidente brasileiro confirmou a participação no encontro ao premiê da Espanha, Pedro Sánchez. Foi a primeira conversa entre os dois após assumirem, respectivamente, as presidências do Mercosul e do Conselho da UE. Por telefone, o espanhol reiterou a Lula o convite à cúpula Celac-União Europeia, segundo comunicado divulgado pelo Itamaraty.