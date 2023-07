Lula cita 'problemas' na Venezuela após dizer que conceito de democracia é relativo

Cinco dias depois de declarar que a Venezuela "tem mais eleições do que no Brasil" e que o conceito de democracia é "relativo", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu que o país vizinho tem "problemas". Em pronunciamento após assumir a presidência pro tempore do Mercosul, Lula afirmou que, na democracia, esses "problemas" devem ser enfrentados.

LEIA MAIS: Lula quer ampliar parcerias externas com o Mercosul

"Em relação à Venezuela, todos os problemas que a gente tiver em democracia, a gente não se esconde deles, a gente enfrenta. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata da Venezuela, pretendo conhecer", afirmou o petista. "Temos que conversar. O que não pode é isolar, e levar em conta que apenas os defeitos estão de um lado. Os defeitos são múltiplos. Precisamos conversar com todo mundo", acrescentou.

Lula não citou quais os "problemas" da Venezuela, ditadura aliada do PT marcada por violações de direitos humanos, e reafirmou sua convicção sobre a necessidade de unir o Mercosul. "Durante a minha campanha, a gente criou o lema 'ninguém larga a mão de ninguém', declarou.

LEIA TAMBÉM: Uruguai expõe divergências e não assina comunicado conjunto do Mercosul

Na semana passada, em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula defendeu o regime de Maduro. "A Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim", disse o presidente.

Lula evitou fazer a costumeira defesa da ditadura da Venezuela e afirmou que "consolidar a democracia será uma tarefa permanente". "Vamos propor a reinstalação do Foro Consultivo de Municípios e Estados Federados e realizar a Cúpula Social em formato presencial", disse. "Estou convicto que a construção de um Mercosul mais democrático e participativo é o caminho a trilhar", acrescentou.