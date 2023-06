Familiares doarão amostras de DNA para ajudar em identificação de ocupantes do submersível Titan

Folhapress

As famílias dos cinco ocupantes do Titan, que morreram após o submersível implodir na semana passada, doarão amostras de DNA para ajudar os médicos legistas a identificar possíveis restos mortais encontrados nas profundezas do Oceano Atlântico. As amostras serão coletadas para ajudar os investigadores a "obter a imagem mais clara possível" de como as vítimas morreram na tragédia, segundo informou o jornal Daily Mirror.