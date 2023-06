PIB da Argentina cresce 1,3% na comparação anual do 1º tri e 0,7% ante o trimestre anterior

Agência Estado

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 1,3% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2022, informou o Instituto Nacional de Estatísticas e Censo (Indec). O resultado anualizado representa uma leve desaceleração após a expansão de 1,5% nos três últimos meses do ano passado.Ainda de acordo com o órgão, o PIB argentino cresceu 0,7% no primeiro trimestre de 2023 ante o quarto de 2022 após a contração de 1,7% na variação trimestral do período entre outubro e dezembro de 2022.