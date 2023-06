União Europeia concorda com novo pacote de sanções à Rússia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deu boas vindas ao acordo político sobre o 11º pacote de sanções contra a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Em seu Twitter, a dirigente escreveu que isso representará "mais um golpe na máquina de guerra" do presidente Vladimir Putin, com restrições de exportação mais rígidas, visando entidades que apoiam o Kremlin. "Nossa ferramenta antievasão impedirá que a Rússia coloque as mãos em bens sancionados", disse ainda.

A declaração veio após anúncio da presidência do conselho da União Europeia, atualmente exercido pela Suécia, de que nesta quarta-feira (21) os embaixadores do bloco concordaram com um novo pacote de sanções, e que inclui medidas destinadas a combater a evasão de sanções e listagens individuais.

Segundo o Financial Times, as sanções, que devem ser formalmente adotadas até o final desta semana, incluem "medidas excepcionais de último recurso que restringem a venda, fornecimento, transferência ou exportação" de tecnologia sensível que pode ser usada para fins militares para países "cuja jurisdição é demonstrado estar em um risco contínuo e particularmente alto de ser usado para evasão".