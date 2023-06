Sobe para 170 o número de mortes causadas por onda de calor na Índia

Subiu para 170 o número de mortos nos dois estados mais populosos da Índia nos últimos dias, devido a uma onda de calor intensa, informaram as autoridades do país. A onda de calor na Índia já causou mortes nos estados de Uttar Pradesh e Bihar, segundo informou o canal de notícias Al Jaeera.

As temperaturas têm estado consistentemente acima do normal, atingindo até 43,5ºC nos últimos dias. O Departamento Meteorológico Indiano emitiu um alerta vermelho para calor extremo em alguns estados, incluindo Uttar Pradesh e Bihar.

Apesar dos avisos, as autoridades só alertaram a população para o calor no domingo (18), quando o número de mortes começou a aumentar. O maior hospital no distrito de Ballia, em Uttar Pradesh, já não pode mais acomodar mais pacientes.

O necrotério está sobrecarregado após a morte de 54 pessoas devido ao calor. A falta de energia na região vem agravando o problema, deixando as pessoas sem água corrente, ventiladores ou ar-condicionado. O hospital de Ballia está superlotado, com corredores sujos e quartos sem climatização. Pacientes graves estão sendo transferidos para hospitais em cidades maiores, como Varanasi, e recursos médicos estão sendo enviados para o hospital do distrito para lidar com a crise causada pelo calor.