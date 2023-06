Blinken diz que EUA não apoiam independência de Taiwan

No movimento mais simbólico dos últimos cinco anos para aliviar as tensões da chamada Guerra Fria 2.0, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu nesta segunda-feira (19) com o líder da China, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, sede do Parlamento chinês, em Pequim.

O encontro, divulgado de última hora, teve o objetivo de reativar as comunicações entre as superpotências e reduzir o risco de conflito. Trata-se da primeira visita de um secretário de Estado dos EUA à China desde 2018. Também é a primeira reunião de autoridades do alto escalão dos países desde que um suposto balão de espionagem chinês foi abatido no espaço aéreo norte-americano em fevereiro, em episódio que gerou uma nova crise diplomática.

"Os dois lados fizeram progressos e encontraram um terreno comum em vários pontos específicos", disse Xi Jinping em vídeo transmitido pela televisão pública CCTV.

Blinken desembarcou na manhã de domingo |(18) em Pequim. No mesmo dia, ele teve uma conversa "franca" de quase seis horas com ministro do exterior da China, Qin Gang. O secretário norte-americano disse em entrevista coletiva após se encontrar com Xi Jinping, que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan. "Continuamos nos opondo a quaisquer mudanças unilaterais no status quo por qualquer um dos lados", afirmou.

Nas redes sociais, Blinken comentou que a rodada de conversas com as lideranças chinesas foi produtiva, e pontuou que a relação entre os dois países é "profundamente importante" e que "os EUA querem comércio justo e investimento em igualdade de condições em nosso relacionamento econômico com a República Popular da China".

Blinken é o membro do governo de mais alto escalão dos EUA a visitar a China desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, e o encontro em Pequim acontece em momento de escalada de tensão entre os países.

