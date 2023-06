EUA enviam supercaças F-22 para conter Rússia no Oriente Médio

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (14) que enviaram caças de quinta geração F-22 Raptor para bases no Oriente Médio devido "ao comportamento crescentemente inseguro e não profissional de aviões russos na região".

O comunicado do Centcom (Comando Central das Forças Armadas dos EUA) é raro. Caças e bombardeiros respondem a ameaças em todo o mundo, mas raramente com aviso prévio: é um ato de publicidade da insatisfação com Moscou em meio às múltiplas tensões entre as duas maiores potências nucleares do mundo.

O pano de fundo, claro, é a Guerra da Ucrânia, que opõe as forças invasoras de Vladimir Putin às de Kiev, bancadas militarmente pelos EUA e seus aliados. Mas o fato de o cenário deste novo embate ser o Oriente Médio traz novas nuances à crise.

O comunicado é propositadamente vago. Não diz quantos F-22 foram deslocados, apenas que vieram da base norte-americana de Langley, que opera cerca de 40 desses modelos, os mais poderosos do mundo. É presumível que eles estão base de Al Udeid, no Qatar, que desde 2009 serve de centro de comando avançado da força conjunta, que tem sede na Flórida.

Mas nem isso é dito, e há outras bases na região usadas pelas forças norte-americanas. O Centcom abarca 21 países sob sua área operacional, do Egito até o Cazaquistão. Os olhos para potenciais atritos estão, portanto, na Síria.

Em 2015, Putin interveio em favor da ditadura de Bashar al-Assad, que conseguiu manter-se no poder no país em guerra civil desde 2012. Tem uma base aérea e outra naval no país árabe, projetando força na região. Em novembro, segundo o Pentágono, tentou abater um drone americano na região.

Os EUA não se envolveram totalmente no conflito, apoiando grupos anti-Assad e principalmente atacando bases do grupo terrorista Estado Islâmico na Síria. Para tanto, ainda mantêm cerca de mil soldados no país, que da virada do ano para cá passaram a ser alvos constantes de ataques de milícias ligadas ao Irã.

Teerã é adversária de Washington na região, além de ser aliada da Rússia. Ligando os pontos, a ação norte-americana pode ser um recado direto a essa aliança e aos danos que os ataques iranianos têm causado aos americanos.