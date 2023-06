Vulcão nas Filipinas obriga milhares de moradores a deixarem suas casas

O vulcão Mayon, o mais ativo das Filipinas, estava expelindo lava por suas encostas nesta segunda-feira (12), levando autoridades a fazer alerta a dezenas de milhares de moradores para se prepararem para fugir de suas casas. Mais de 13 mil pessoas deixaram as comunidades agrícolas em um raio de seis quilômetros da cratera do vulcão desde que a atividade vulcânica aumentou na semana passada.

Agora o alerta, que chama a atenção para o risco de a erupção suave se transformar em uma explosão violenta e com risco de vida, é para a parcela de residentes que permanece na zona de perigo abaixo de Mayon, uma área há décadas proibida para moradia, que, entretanto, é ocupada por gerações que não têm outro lugar para ir.

Com o vulcão começando a expelir lava na noite de domingo (11), a zona de alto risco ao redor de Mayon pode ser expandida caso a erupção se torne violenta, disse Teresito Bacolcol, diretor do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia. Ele disse que, se isso acontecer, as pessoas devem estar preparadas para evacuar para abrigos de emergência. "O que estamos vendo agora é uma erupção efusiva. Nós estamos olhando para isso no dia a dia."

Com seu pico muitas vezes envolto por nuvens, o vulcão de 2.462 metros parecia calmo na segunda-feira e não podia ser facilmente visto sob o sol forte. O nível de alerta foi acionado em nível três, em um sistema que vai até cinco, na quinta-feira (8), o que significa que o vulcão estava em estado de grande agitação e uma erupção perigosa é possível em semanas ou dias.

A última erupção violenta de Mayon foi em 2018, desalojando dezenas de milhares de moradores. Em 1814, a erupção de Mayon enterrou aldeias inteiras e supostamente deixou mais de mil mortos.