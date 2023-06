Onze mortos e 30 feridos no Afeganistão em atentado durante funeral de governador

AFP

Ao menos 11 pessoas morreram nesta quinta-feira (8), e 30 ficaram feridas em um ataque a uma mesquita no norte do Afeganistão durante a celebração do funeral de um governador assassinado na terça-feira, informou o Ministério do Interior."Hoje, por volta das 11h, os inimigos do Islã detonaram explosões na mesquita Nabawi na cidade de Faizabad. Em um momento em que um grande número de compatriotas participou na cerimônia em homenagem a Nisar Ahmad Ahmadi", disse o governador da província de Badakhshan ao Ministério do Interior.