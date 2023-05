Crise em Kosovo se agrava, expõe erros do Ocidente e favorece Putin

O agravamento exponencial da crise em Kosovo, o minúsculo Estado criado a partir de uma intervenção militar da Otan contra a antiga Iugoslávia em 1999, trouxe o embate entre a Rússia e a aliança militar do Ocidente para dentro da esfera da União Europeia.

Com efeito, a ameaçadora letra Z, símbolo da invasão russa da Ucrânia, desembarcou nos Bálcãs enquanto dezenas de soldados da Otan ficavam feridos durante conflitos nunca antes vistos com a minoria sérvia étnica do Norte de Kosovo. O Z foi pichado em carros da aliança e ornava barricadas sérvias.

Para Vladimir Putin, é um prato cheio, pois abre uma cunha problemática para a Otan, expondo os erros sequenciais do Ocidente na região dos Bálcãs, que remontam ao trágico desmantelamento da Iugoslávia nos anos 1990, do qual Kosovo foi um dos capítulos mais agudos.

A crise atual vinha em ritmo de sístole e diástole há meses, mas explodiu na segunda-feira (29), quando a minoria sérvia do Norte kosovar viu prefeituras da região serem ocupadas por oficiais da maioria albanesa do país. Isso porque os sérvios não participaram do pleito local, o que levou a protestos violentos.

Como a segurança no país largamente depende dos 4 mil integrantes da KFOR, a força da Otan na região, sobrou para o contingente húngaro e italiano: cerca de 30 feridos, alguns em estado grave, inclusive atingidos por tiros. Do lado sérvio, foram 50 vítimas, nenhuma morta até aqui.

Ato contínuo, o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, colocou suas Forças Armadas em alerta máximo e exigiu que o governo de Pristina implemente um acordo mediado pela União Europeia em 2013 segundo o qual o Norte de Kosovo, que faz fronteira com o país, tenha um status diferenciado para os sérvios locais - com garantias como cotas na administração.

Vucic já foi e voltou em posições de proximidade com o Ocidente, mas é largamente visto como um aliado de Putin, e a retórica do Kremlin é de apoio irrestrito aos seus irmãos eslavos da Europa.

O Kremlin declarou seu apoio aos sérvios nesta quarta-feira (31), e no mínimo Putin ganha palanque para sua versão da história. No máximo, pode ver a Otan enfrentar uma escalada militar sob sua direta responsabilidade.