Premiê espanhol dissolve Parlamento e convoca novas eleições regionais

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira (29) que vai dissolver o Parlamento e convocar novas eleições gerais. A decisão foi tomada após o resultado de eleições regionais realizadas no domingo (28) na Espanha, que indicaram uma dura derrota para o Partido Socialista Obreiro Espanhol (PSOE), sigla de Sánchez.

O Partido Popular (PP), principal rival político do PSOE, fez alianças com a extrema direita espanhola e tirou dos socialistas o controle de quase todas as regiões do país, entre elas a Comunidade de Madri, além do governo de sete das dez maiores cidades. Em discurso nesta segunda, Sánchez reconheceu responsabilidade na derrota de seu partido e disse ter decidido convocar novas eleições para que "o povo espanhol tome a palavra para decidir o rumo político do país".



"Assumo em primeira pessoa esses resultados e acredito ser importante submeter nosso mandato democrático à vontade popular", declarou o socialista.

Os primeiros resultados oficiais das eleições municipais e regionais de domingo mostram um revés para o PSOE, com o avanço da extrema direita. O Partido Popular (PP, direita), liderado por Alberto Núñez Feijóo conseguiu se tornou o mais votado nas disputas locais. Com quase 99% dos votos apurados, o PP obteve 6,9 milhões de votos (31,53%), contra 6,2 milhões (28,14%) para os socialistas de Sánchez.



Além disso, o PP tem quase assegurada a conquista dos governos de várias regiões até agora lideradas pelos socialistas, como Valência, quarta região em população, segundo o canal público TVE.

O novo pleito será realizado no dia 23 de julho, mas Sánchez não afirmou se concorrerá ou não pelo PSOE. Pelo calendário convencional, as eleições gerais ocorreriam apenas no fim do ano. Segundo o premiê, as Cortes espanholas serão dissolvidas a partir desta terça-feira (29), o que já foi comunicado ao rei da Espanha, Felipe VI.

Como funciona o poder na Espanha

A Espanha tem um regime de monarquia parlamentarista - o rei é o chefe de Estado, responsável pelas Forças Armadas e por reconhecer o primeiro-ministro, mas não interfere no Executivo. O premiê do país tem a função de chefe de governo, e é escolhido pelo Parlamento, eleito por voto popular.



Pedro Sánchez, líder do PSOE, comanda a Espanha desde 2019, depois de eleições também convocadas antes da hora.