Erdogan tem 85% de chance de vencer segundo turno na Turquia neste domingo, diz Eurasia

A Eurasia acredita que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, amplia a vantagem que obteve no primeiro turno, dominando a campanha do segundo turno que ocorre neste domingo. A consultoria vê 85% de chance de vitória do atual líder, na disputa contra o opositor Kemal Kilicdaroglu.



No dia 22 de maio, Erdogan assegurou o apoio do candidato derrotado de direita Sinan Ogan, um revés político para a oposição, lembra a Eurasia. Para ela, a chance de uma virada na reta final de Kilicdaroglu é pequena, em meio a problemas na coalizão e na sua campanha. A mudança dele para uma retórica "agressiva e nacionalista" não deve atrair partidários do atual presidente, podendo ainda alienar parte de seu apoio significativo entre os curdos, acredita.



Em sua avaliação anterior, a Eurasia considerava que Erdogan tinha 80% de chance de vitória, mas vê agora essa chance ainda maior, em 85% de possibilidade de que ele conseguirá um terceiro mandato. Mesmo com a economia turca em seu pior momento em duas décadas, ele segue como o político mais popular do país, resume a consultoria.

