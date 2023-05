Justiça reage a acusações de fraude, e Peña inicia transição

Após as eleições que consolidaram a hegemonia do partido Colorado e impuseram à oposição mais uma derrota, foi o terceiro colocado no pleito que virou foco de atenção no Paraguai. Autoridades reagiram ao recrudescimento de protestos de apoiadores de Paraguayo Cubas, candidato que é comparado a Jair Bolsonaro (PL) pelo extremismo nos discursos.

Ao longo da terça-feira (2), a Polícia Nacional prendeu ao menos 74 pessoas, a Justiça Eleitoral fez uma denúncia coletiva contra os envolvidos por "atos contra o Estado" e a Promotoria formou uma equipe específica para apurar os fatos. Já o presidente eleito, Santiago Peña, anunciou sua equipe de transição.

Manifestantes começaram os protestos na frente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, em Assunção, na noite da segunda (1). Roncos de motor, fogos de artifício e buzinaços ecoaram a alguns metros do prédio oficial, e alguns grupos chegaram a bloquear ao menos 60 ruas e estradas até as primeiras horas da manhã. Eles alegam fraude nas eleições, sem provas, com base em vídeos e relatos em redes sociais, alguns deles compartilhados pelo próprio Cubas.

O ato do centro foi majoritariamente pacífico, mas terminou em briga com a polícia. Também foram registrados diversos episódios de violência e vandalismo em outros pontos da cidade; ao menos dois carros foram incendiados, e um posto de controle da Alfândega, saqueado.

Outra diferença para os protestos golpistas em frente aos quartéis no Brasil é a distância dos policiais. Não havia sinais de envolvimento ou concordância dos agentes, que apenas observavam de longe. Também não havia resistência a profissionais da imprensa, que no Brasil não podiam se identificar ao público por riscos à sua segurança.

Enquanto isso, o presidente eleito, Santiago Peña, anunciou dois membros de sua equipe de transição, afirmou que os atos "não são nenhuma surpresa" e chamou Paraguayo Cubas de anarquista. "Pedimos ao governo atual que dê aos paraguaios a tranquilidade que todos necessitamos", afirmou.