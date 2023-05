Kamala Harris entra na linha de frente na corrida da reeleição

No mesmo dia em que o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que tentaria a reeleição para a Casa Branca, Kamala Harris fez um discurso na Universidade Howard que condensou a imagem que os democratas querem vender.

Na universidade historicamente de maioria negra onde ela mesma se formou em ciência política e economia nos anos 1980, a primeira vice-presidente de origens africana e asiática do país defendeu o direito ao aborto e atacou o que chamou de extremistas conservadores.

O momento também condensou as críticas que recebe desde que assumiu o segundo maior cargo dos EUA. "Uma salada bizarra de palavras" e "incapacidade de se expressar normalmente", chamaram a Fox News e outros veículos conservadores ao destacarem um excerto em que Kamala diz: "É muito importante, como vocês ouviram de tantos líderes incríveis, para nós, em todos os momentos e certamente neste, ver o momento no tempo em que existimos e estamos presentes e ser capaz de contextualizá-lo, para entender onde existimos na história e no momento que se relaciona não apenas com o passado, mas com o futuro."

Com o anúncio da candidatura de Biden, que estará às vésperas de completar 82 anos na próxima eleição, todos os olhos se voltam para Kamala, 58 anos, que assumiria o governo em eventual afastamento do presidente -e a colocam na linha de tiro da campanha.

Os baixos índices de aprovação ao redor de 40%, segundo o site FiveThirtyEight, e uma gestão considerada errante na Vice-Presidência devem torná-la alvo preferencial dos republicanos.

O governo democrata tenta vender uma imagem de união da vice com o presidente. No vídeo do lançamento da campanha democrata, há uma série de imagens de Biden com Kamala e até algumas dela sozinha com eleitores. No site oficial, também salta aos olhos uma imagem em que ela aparece com o mesmo destaque que ele.

Incumbida de ser a face pública do governo em assuntos de migração, um dos assuntos pelos quais a gestão democrata é mais atacada, Kamala, ela própria filha de migrantes, foi questionada pela pouca atenção dada ao tema. A situação piorou quando deu uma entrevista considerada desastrosa à NBC, em que teve dificuldades em explicar porque ainda não havia visitado a fronteira -ela passou um ano evitando entrevistas exclusivas para não causar mais mal-estar à Casa Branca, ainda segundo o NYT.