Peru e Chile buscam alternativas para acolher imigrantes

Peru e Chile avaliam a abertura de um corredor humanitário para resolver a crise migratória. O objetivo é ajudar centenas de pessoas que saíram do território chileno possam chegar em seus países de origem.



A crise foi deflagrada após a decisão da presidente do Peru, Dina Boluarte, de fechar as fronteiras e culpar os imigrantes pelo aumento da criminalidade.

A decisão pegou muitos de surpresa, a maioria venezuelanos e haitianos que tiveram de deixar o Chile depois que o governo do presidente, Gabriel Boric, também restringiu a permanência de estrangeiros.



Neste sábado, 29, a polícia peruana entrou em confronto com imigrantes que estão sem comida, água e sob intenso frio e sol do deserto na fronteira. Um imigrante venezuelano ficou ferido.