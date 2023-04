Chile pede explicações a embaixador peruano por crise na fronteira

crise diplomática com o Chile. Um dia depois de a presidente peruana, Dina Boluarte, restringir a entrada de estrangeiros, o chanceler chileno, Alberto van Klaveren, convocou o embaixador peruano em Santiago, Jaime Pomareda, para pedir explicações.



A crise se agravou nesta sexta (28) porque Pascual Güisa, prefeito de Tacna, cidade peruana na fronteira com o Chile, descreveu o presidente chileno, Gabriel Boric, como "irresponsável". "Não devemos permitir que uma pessoa irresponsável, como o presidente do Chile, transfira os problemas de uma fronteira para outra", disse Güisa.



Crise humanitária

A presidente do Peru culpa os imigrantes pelo aumento da criminalidade e faturou politicamente com a decisão de endurecer a entrada de estrangeiros. Mas criou uma crise humanitária, porque cerca de 200 pessoas acabaram presas na fronteira, sem conseguir entrar no Peru ou voltar para o Chile.



Os imigrantes reclamam que estão presos no meio do deserto, sob sol, frio e sem assistência médica, água ou comida. O impasse já preocupa a Agência da ONU para Refugiados (Acnur), que alertou para a deterioração da situação humanitária na cidade de Tacna, na quinta-feira.



Um grupo de imigrantes mais exaltado entrou em confronto com a polícia peruana, chegou a romper uma barreira e entrar no Peru, mas foi detido pela tropa de choque enviada para auxiliar os guardas na fronteira.



Ontem, o chanceler chileno reconheceu que o estado de emergência decretado no Peru "aumentou a pressão" na fronteira norte. "Há um problema humanitário importante. Precisamos da ajuda de organizações internacionais com experiência neste assunto", disse Klaveren.

Militarização

Ontem, o governo peruano enviou soldados para dar apoio à polícia na fronteira. "As Forças Armadas atuarão para garantir o cumprimento das regras de segurança e das leis", disse o ministro da Defesa do Peru, Jorge Chávez.