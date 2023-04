Papa Francisco avança com a liberação de voto de mulheres em reunião de bispos

O anúncio do Vaticano permitindo pela primeira vez que mulheres e leigos tenham direito a voto no próximo sínodo, marcado para outubro, representa mais um avanço do pontificado de Francisco em direção a uma igreja mais aberta e plural. O movimento vai contra aos católicos conservadores, que tem marcado oposição de forma cada vez mais ferrenha.

O sínodo em andamento talvez seja o exemplo mais radical dessa busca. Instituído no Concílio Vaticano 2º, nos anos 1960, o evento funciona como uma espécie de consulta do líder sobre um assunto determinado. As discussões internas servem como base para que o papa redija uma exortação apostólica, documento que dá diretrizes sobre aquele tópico para o resto da instituição.

A princípio, só bispos tinham direito a voto. Francisco inicialmente manteve a tradição, ainda que tenha ampliado o evento em direção à sociedade civil ao instalar etapas prévias de consulta em comunidades. Em outubro, porém, 70 "não bispos", incluindo padres, diáconos e leigos, também terão direito a voto.

Metade desses participantes deve ser, obrigatoriamente, formada por mulheres, e a presença de jovens também será valorizada. A ideia, segundo afirmaram os cardeais Mario Grech e Jean-Claude Hollerich - respectivamente secretário-geral e relator-geral do sínodo - é justamente reproduzir o mundo para além da igreja.

Além disso, cinco freiras se juntarão a cinco clérigos para representar as ordens religiosas, e os dez também têm direito a voto. Em 2021, Francisco já havia indicado pela primeira vez uma mulher para o cargo de subsecretária do sínodo, a freira francesa Nathalie Becquart.