Chanceler da Rússia visitará Cuba e Venezuela após passar pelo Brasil

Após passar pelo Brasil nos próximos dias 17 e 18, o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, irá também à Venezuela e à ilha de Cuba na sequência. A viagem de Lavrov, há quase 20 anos à frente da diplomacia russa, foi acertada em encontro com o chanceler Mauro Vieira na Índia durante reunião do G-20 em março. Depois, ele encontrou e almoçou com Celso Amorim, assessor da Presidência para política externa, em Moscou.

As ditaduras de Nicolás Maduro e Miguel Diaz-Canel, que também integram o giro pela América Latina, são duas das poucas aliadas russas em fóruns como a ONU, votando contra ou se abstendo em discussões que visam a condenar a invasão russa da Ucrânia.

No Brasil, Lavrov deve falar sobre o conflito no Leste Europeu após o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defender a ideia ainda pouco concreta de uma espécie de clube da paz para interromper a guerra - o assunto foi tratado durante a ida de Amorim ao Kremlin.

A agenda econômica também estará nas tratativas. Em 2022, segundo relatou a agência de notícias Tass, o volume de suprimentos agrícolas russos enviados ao Brasil cresceu 2,5 vezes. O país de Vladimir Putin teria enviado US$ 128 milhões em produtos agroindustriais ao Brasil.

"Assim, a nação latino-americana se junta aos 50 maiores compradores de alimentos russos devido a essa dinâmica", diz uma nota do Ministério da Agricultura da Rússia mencionada pela Tass.

O chanceler também deve falar sobre o Brics, o bloco de países que Rússia e Brasil integram ao lado de África do Sul, China e Índia. Em recente reunião com embaixadores do bloco, Lavrov pediu, ainda segundo a Tass, que haja esforços para conter "ações destrutivas do Ocidente."

Desde que o petista voltou ao Palácio do Planalto, Moscou tem recebido acenos brasileiros, em especial com a proposta do "clube da paz" - criticada por alguns especialistas que afirmam que, a despeito dos movimentos em direção à Rússia, o governo Lula 3 não tem feito o mesmo em relação à Ucrânia.