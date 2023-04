Explosão derruba prédios na França e deixa ao menos 5 pessoas sob escombros

Um edifício de quatro andares desabou no centro de Marselha, na França, ferindo ao menos cinco pessoas na madrugada deste domingo (9), noite de sábado em Brasília. Durante a manhã, um segundo imóvel vizinho, que tinha sido esvaziado, também desmoronou.

Investigações preliminares apontam que uma explosão após um vazamento de gás provocou a queda do primeiro edifício. O colapso danificou as estruturas de imóveis vizinhos. Equipes de resgate trabalham para resgatar as vítimas presas sob os escombros e um incêndio dificulta a operação.

"Temos de estar preparados para a possibilidade de vítimas fatais nesta tragédia", disse Benoit Payan, prefeito de Marselha, acrescentando que o incêndio permanece ativo e é extremamente difícil de controlar. "Os bombeiros estão avaliando minuto a minuto a melhor maneira de apagar o fogo porque há pessoas vivas lá dentro".

Cinco pessoas foram resgatadas às 10h no horário local (5h em Brasília). Elas foram levadas ao hospital com ferimentos graves, mas em condição estável. Autoridades acreditam que outras dez possam estar sob os escombros. "Meus pensamentos estão em Marselha", escreveu nas redes sociais o presidente francês, Emmanuel Macron.

As ruas ao redor dos prédios colapsados foram isoladas. O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, disse que os edifícios que desabaram não apresentavam problema estrutural. Um terceiro imóvel desabou parcialmente.

Em 2018, os desabamentos de dois prédios também no centro de Marselha provocaram oito mortes. À época, investigações apontaram que os edifícios eram insalubres.