Zelensky visita Polônia em meio a especulações de grande contraofensiva

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, está em uma visita à Polônia nesta quarta-feira (5), em uma viagem para agradecer o aliado de primeira hora na guerra contra a Rússia enquanto especula-se sobre a preparação uma grande contraofensiva do país invadido.

Ao lado de sua mulher, Olena Zelenska, Zelensky recebeu a mais alta distinção polonesa, a Ordem da Águia Branca, e foi recebido com honras militares e elogios do presidente do país, Andrzej Duda, na capital, Varsóvia. Zelensky planejava agradecer o apoio dos vizinhos, os primeiros a fornecerem caças para a Ucrânia no conflito.

"Vocês não abandonaram a Ucrânia, ficaram conosco ombro a ombro, por isso somos gratos a vocês. Acreditamos que esta é uma relação histórica", afirmou Zelensky. O presidente ucraniano ouviu do aliado que era um "homem único", e que a sua atitude, junto com a bravura da nação, "salvou a Ucrânia".

Apesar da sintonia dos dois líderes, essa é a primeira visita de Zelensky à Polônia desde o início do conflito, e uma das poucas anunciadas com antecedência. Ele ainda deve assinar acordos bilaterais e visitar empresários que possam ajudar na reconstrução do país e refugiados ucranianos --a Polônia recebeu mais de um milhão de pessoas que fugiram da guerra.

A ajuda prestada pela Polônia, porém, já causa conflitos internos. Nesta quarta-feira (5) o ministro da Agricultura polonês renunciou em meio ao crescente descontentamento entre os agricultores do país a respeito do impacto das importações de grãos ucranianos a preços domésticos. Henryk Kowalczyk disse que resolveu sair após a Comissão Europeia decidir estender a isenção de impostos nos grãos ucranianos até junho de 2024.

"Não será surpresa para ninguém que o lado ucraniano peça mais apoio à Polônia e a outros parceiros estrangeiros. Mas devemos estar cientes de que nós já fizemos muito", afirmou o assessor presidencial polonês Marcin Przydacz. Anteriormente, ele anunciou que um primeiro carregamento de caças MiG já havia sido entregue à Ucrânia.

"Os MiGs da Polônia fortalecerão significativamente nossa defesa, permitirão tornar nossos céus mais seguros, salvar a vida de nossos cidadãos e também reduzir a destruição causada por ataques russos", escreveu o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, no Telegram.

O Ocidente intensificou a ajuda à Ucrânia, que, especula-se, prepara uma contraofensiva no Leste contra as forças russas enquanto Putin avança no país para tomar a cidade oriental de Bakhmut.